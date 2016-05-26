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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 жов, 2022 23:49
Ромасик написав:
Получил в универсале сегодня всю сумму (до 100к). Налички немеренно, но и аншлаг в отделении, инет постоянно пропадал. Часик времени нужно готовить.
Прислали 4 платежками, по ходу к каждому счету:
-прибуткова грн
-прибуткова дол
-депо карта
-депо
Подтверждаю, деньги без заказа тоже были в кассе.
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demichh
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Додано: Чет 13 жов, 2022 05:08
demichh написав: Ромасик написав:
Получил в универсале сегодня всю сумму (до 100к). Налички немеренно, но и аншлаг в отделении, инет постоянно пропадал. Часик времени нужно готовить.
Прислали 4 платежками, по ходу к каждому счету:
-прибуткова грн
-прибуткова дол
-депо карта
-депо
Подтверждаю, деньги без заказа тоже были в кассе.
Universal?
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sens
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