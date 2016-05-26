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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 34353637

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:49

  Ромасик написав:Получил в универсале сегодня всю сумму (до 100к). Налички немеренно, но и аншлаг в отделении, инет постоянно пропадал. Часик времени нужно готовить.
Прислали 4 платежками, по ходу к каждому счету:
-прибуткова грн
-прибуткова дол
-депо карта
-депо

Подтверждаю, деньги без заказа тоже были в кассе.
demichh
 
Повідомлень: 2772
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Подякував: 144 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 05:08

  demichh написав:
  Ромасик написав:Получил в универсале сегодня всю сумму (до 100к). Налички немеренно, но и аншлаг в отделении, инет постоянно пропадал. Часик времени нужно готовить.
Прислали 4 платежками, по ходу к каждому счету:
-прибуткова грн
-прибуткова дол
-депо карта
-депо

Подтверждаю, деньги без заказа тоже были в кассе.

Universal?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13034
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 738 раз.
 
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  #<1 ... 34353637
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