Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Додано: Чет 13 жов, 2022 05:39

Решил связаться с ПУМБом (до этого клиентом не был), т.к. по всеКарте обещаны исходящие р2р бесплатно. И столкнулся со следующими моментами.

Для начала позвонил на горячку, подчеркнул, что новый клиент, спросил про максимальный р2р-лимит. Сказали, что отделении можно поднять до 300 тысяч. И ни слова о дополнительных условиях, которые всплывут позже.

Прихожу в отделение, оформляю всеКарту, получаю на неё выплату. Потом спрашиваю о повышении р2р-лимита. В ответ говорят, мол, тогда вы прямо здесь должны зарегистрироваться в приложении и сделать один платёж. Это был первый момент, о котором не сказали на горячей линии. Хотел обойтись малой кровью типа пополнения мобилы на 1 грн, но потребовали минимум на 100. Это второй момент, о котором не предупредили. Ведь это всё за свои, не кредитные, без кешбека. Если бы предупредили, то могли бы подсказать (или сам бы нашёл), что можно заказать какую-то категорию кешбека, ту же коммуналку, и заплатить 100 с кешбеком.

Но это всё цветочки. Ягодки начались дальше. Оформили заявку на повышение р2р-лимита. Сказали, что через 15 минут будет действовать. И опять же ни горячка, ни в отделении ничего не сказали о дополнительных условиях. Через час начинаю переводить, а приложение мне на любые суммы отвечает требованием уменьшить сумму. Снижал-снижал, пока 10 тысяч таки не отправились. А дальше уже не переводит даже 5 тысяч.

Звоню на горячку, спрашиваю, мол, что это значит, на что получаю офигительный очень вовремя ответ: "Так вы ж только сегодня карту оформили. По нашим правилам безопасности в первый день можно перевести только 10 тысяч". Офигеть! Слабо было сразу сказать? Почему об этом заткнулись как горячка при первом звонке, так и в отделении?

Дальше лучше. Горячка добавляет, мол, пробуйте позже, такое может быть до трёх дней!!! Это просто ...! Нет слов, одни выражения!



Что это за цирк? У них реально вот так, что надо платёж на 100 грн сделать новому клиенту, чтоб р2р-лимит поднять, что первые три дня только по 10 тысяч грн можно переводить? Или лапшу вешают?



В общем, позарился на свою голову на бесплатные р2р. Все перспективы пять дней до понедельника лежать на всеКарте под 0% и потерять несколько сотен гривен, которые мог получить, если б сегодня уже куда-то пристроил. Лучше бы заказал выплату по Фонду на Приват и пошёл наличку получать.