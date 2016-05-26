|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 16 жов, 2022 06:09
Додано: Нед 16 жов, 2022 15:04
Расскажите подробнее, как "правильно" заполнить опитувальник для уменьшения вероятности блока?
Додано: Нед 16 жов, 2022 20:40
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
представить себе состоятельним и полновесним.
- писать в примечаниях , что ранее работал на денежних местах и скопил власні заощадження
- писать, что ведеться домашнє господарство , городництво, та садівництво
- писать , что ето коллективние деньги , и есть члени семьи ФОПи.
- писать..... писать и писать
должен бить офигенний опитувальник , а не просто допрос партизана .
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:09
Що робити, якщо Приват не бачить (пише в чаті) в списках погорілців?
Як зробити, щоб побачив?
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:26
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:37
|