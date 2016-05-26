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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 15 жов, 2022 19:39
wak 100к - единий лимит для всего.
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Goodman
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Додано: Нед 16 жов, 2022 06:09
Goodman написав:wak
100к - единий лимит для всего.
Вот поэтому в банке пытаются удержать всю сумму и им ну очень обидно выдавать полторы недели с такими лимитами.
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sens
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Додано: Нед 16 жов, 2022 15:04
Goodman написав: THB написав:
Вы осторожнее с такими желаниями - запулить 300 кГр на р2р - ненароком блоканет финмон и пумбы и получателя.
Если правильно заполнить ОПИТУВАЛЬНИК при откритии счетов в банке, то ничего не блоканет. Просто.... всему свое время и било время загодя открить счета в ПУМБЕ, ПУМБ отродясь неповоротлив.... (вспомните как добавлялись организации по коммуналке - не менее 3 месяцев на простую запись) .
Расскажите подробнее, как "правильно" заполнить опитувальник для уменьшения вероятности блока?
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Diman
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Додано: Нед 16 жов, 2022 20:40
Diman написав:
Расскажите подробнее, как "правильно" заполнить опитувальник для уменьшения вероятности блока?
представить себе состоятельним и полновесним.
- писать в примечаниях , что ранее работал на денежних местах и скопил власні заощадження
- писать, что ведеться домашнє господарство , городництво, та садівництво
- писать , что ето коллективние деньги , и есть члени семьи ФОПи.
- писать..... писать и писать
должен бить офигенний опитувальник , а не просто допрос партизана .
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Goodman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:09
Що робити, якщо Приват не бачить (пише в чаті) в списках погорілців?
Як зробити, щоб побачив?
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flyman
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2
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:26
flyman написав:
Що робити, якщо Приват не бачить (пише в чаті) в списках погорілців?
Як зробити, щоб побачив?
Спробуйте в іншому банку. Чи знайдуть?
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TDK
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:37
Investor_K написав:
Акорд робить виплати. Людей немає.
підтверджую!
10-15 хвилин - й ви з 100К у кишені без всяких передзамовлень й зайвих дурних допитів
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flysoulfly
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:49
flysoulfly написав: Investor_K написав:
Акорд робить виплати. Людей немає.
підтверджую!
10-15 хвилин - й ви з 100К у кишені без всяких передзамовлень й зайвих дурних допитів
і ще 100 на депозит в долярах
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:10
TDK написав: flyman написав:
Що робити, якщо Приват не бачить (пише в чаті) в списках погорілців?
Як зробити, щоб побачив?
Спробуйте в іншому банку. Чи знайдуть?
я так теж радив знайомим, але хочуть через ІБ, без візиту банку
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flyman
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2
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:29
flyman звертатися до ліквідатора по перевірці списку.
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ScaryBee
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