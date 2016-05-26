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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:30
sens написав: flysoulfly написав: Investor_K написав:
Акорд робить виплати. Людей немає.
підтверджую!
10-15 хвилин - й ви з 100К у кишені без всяких передзамовлень й зайвих дурних допитів
і ще 100 на депозит в долярах
по 37,94?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:36
ScaryBee написав:flyman
звертатися до ліквідатора по перевірці списку.
та нє, ж пишу, що поки що хочуть віддалено, нікуди не ходячи
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:43
candidat написав:
Что это за цирк? У них реально вот так, что надо платёж на 100 грн сделать новому клиенту, чтоб р2р-лимит поднять, что первые три дня только по 10 тысяч грн можно переводить? Или лапшу вешают?
а в них є якась магічна сума в 100 грн. Мені дзвонили пропонували підняти КЛ, але треба поповнити мобільний на 100 грн. Мені не треба було поповняти мобільний, то КЛ і не підняли, така супер-вигідна пропозиція зірвалася.
А як воно працює якось незрозуміло. Попахує розводняком місцевих кур.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44
flyman написав: ScaryBee написав:flyman
звертатися до ліквідатора по перевірці списку.
та нє, ж пишу, що поки що хочуть віддалено, нікуди не ходячи
може за телефоном хоч підтвердять суму.
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