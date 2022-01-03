кончено платные sms!
Ho не помню про возможность переставы на пуши по старенькой Відсоточке!
и я хз вообще, где у них в аппке "глобус+" это увидеть/вкл/выкл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 21:00
кончено платные sms!
Ho не помню про возможность переставы на пуши по старенькой Відсоточке!
и я хз вообще, где у них в аппке "глобус+" это увидеть/вкл/выкл
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 30 бер, 2023 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 бер, 2023 21:13
Если в настройках общих/карты такого нет, то в ОБ/ГЛ лучше проверить и отключить.
Додано: Нед 02 кві, 2023 06:55
Была мысль вернуться в "Глобус", который дышит, несмотря ни на что. Скачал приложуху, думал, GlobusPlus открою для кешбэка.
Потом посмотрел (как раз свеженький обзор на Финансах вышел) - и решил: ну ее. Не интересно, от слова "совсем".
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