нормально , уже смс не просить .
все саме робить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 бер, 2024 08:00
Додано: Суб 02 бер, 2024 21:30
korzviktor20 Класно, можна платити з картки дружини без підтверддення з клону. Раніше набирав, питав, скажи смс-код((
Додано: Суб 02 бер, 2024 23:58
Re: Банк Глобус
Мне это все не интересно)).Гоняю шарик тупо через гугл пей на продукты, из за кешбека.У глобуса свой интерес, у меня свой.закидываю мелочь с других банков и трачу на хавчик.пока все
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