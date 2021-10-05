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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 бер, 2024 14:08
i-botanik написав:
Останній раз фізично я булв присутня у банку у 2021 році, усі наступні депозити оформлялися через додатк на смартфоні.
Коли ви останній раз фізично підписували Анкету, у якому році?
Можна спробувати замовити пдф-Анкету з КЕП-підписом. Телефонуйте у своє від-ня
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Amethyst
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:21
Amethyst написав: i-botanik написав:
Останній раз фізично я булв присутня у банку у 2021 році, усі наступні депозити оформлялися через додатк на смартфоні.
Коли ви останній раз фізично підписували Анкету, у якому році?
Можна спробувати замовити пдф-Анкету з КЕП-підписом. Телефонуйте у своє від-ня
Гарне питання. Сподіваюсь у 2021 році. простішим видається шлях верифікації через відеотрансляцю. зазвичай банки попереджають про блокування на підставі спливу терміну ідентифікації. я ж про це дізналась випадково
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:14
i-botanik написав: Amethyst написав: i-botanik написав:
Останній раз фізично я булв присутня у банку у 2021 році, усі наступні депозити оформлялися через додатк на смартфоні.
Коли ви останній раз фізично підписували Анкету, у якому році?
Можна спробувати замовити пдф-Анкету з КЕП-підписом. Телефонуйте у своє від-ня
Гарне питання. Сподіваюсь у 2021 році. простішим видається шлях верифікації через відеотрансляцю. зазвичай банки попереджають про блокування на підставі спливу терміну ідентифікації. я ж про це дізналась випадково
Ого, я так зрозумів, що вимагають фізично звернутися у відділення? Я відкривав рахунок дистанційно, щоб не пхатися в інше місто, а тепер для актуалізації і мене можуть змусити фізично іхати до відлілення?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 01:11
1finanсier А чого ж не можуть, сам пан собі хазяїн.
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