Amethyst написав:ліміт кешбека 500 гривень (до податків) на кожен рахунок: Глобус+, Лайт, Пенсійна. А виводити можна від 100 до анлім. І при виводі буде утримано податок
Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
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Додано: Чет 17 кві, 2025 18:16
Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
Додано: Пон 21 кві, 2025 15:32
Re: Банк Глобус
Интересно вообще на Саксаганского, принес хорошие белые доллары с кассы соседнего банка и половину не захотели брать в кассе чтобы просто на свою карту положить 🤣
Додано: Пон 21 кві, 2025 17:47
Подскажите, плз, по схеме:
наличные долл. внести в кассе на долларовую ГлобусПлюс, продажа их в приложении на ГлобусПлюсЛайт, далее вывод грн с последней согласно тарифам (до 10тыс в торговых точках налом, до 50тыс p2p, и 2 раза в мес. СЭПом).
Все это без комиссии?
Додано: Чет 24 кві, 2025 21:39
Ці наркомани 7 годин відправляли СЕП, це тут часто таке? Типово я створюю платіж вночі і вони проводяться лише на ранок - я це сприймав з розумінням, а тут серед дня створив платіж, а він провівся аж пізно увечері. На бачу у тому ні логіки, ні сенсу.
Додано: Чет 24 кві, 2025 22:12
Re: Банк Глобус
Буває. Реально щось курять.
Треба було постукати в саппорт через півгодинки
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:22
Хочу застерегти від оновлення МІБ, воно глючне і налаштоване на умови КБ наступного міс. Вивід КБ не працює, зникла диференціація суми КБ по картках, тепер вручну треба розраховувати аби не вилетіти за ліміти.
Ранковий СЕП проводили 2 год.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:18
Часто.
Бо вас,відправляльщиків, багато, а жива людинка, що перевіряє (чи не фінансуєте когось не того),- одна...
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 25 кві, 2025 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:20
Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:28
До речі, призначення платежу краще писати ото чудернацьке, що банка сама пропонує... Бо спочатку я випендрювався по-своєму, так банці це не подобалося
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