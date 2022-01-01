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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:56
Кеш бек
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novichok
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:22
novichok тільки НКБ, +10% немає
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Visky
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Додано: Чет 03 лип, 2025 11:06
Visky написав:novichok
тільки НКБ, +10% немає
У мну есть и то, и то по двум аккам
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WallNutPen
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Додано: Чет 03 лип, 2025 11:14
WallNutPen Бо вже донарахували
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Visky
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- Подякував: 172 раз.
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