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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Кредитвест Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:25

Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
sens
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:56

Re: Кредитвест Банк

Смотрю в табличках онлайн курс кредитвеста появился, неужели онлайн банкинг допили наконец-то?)
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:49

  sens написав:Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к

З 14-го ставки зміняться. Вниз...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 17:34

Re: Кредитвест Банк

  nord написав:З 14-го ставки зміняться. Вниз...


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Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:24

Банк гівно ! Без попередження закривають рахунки.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:01

Ставки пішли вгору.

(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
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nord
 
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