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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14357143581435914360
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти ж вказав не вийшов граничний термін перебування за кордоном (5 років), а саме що закінчився контракт. Закінчився контракт. Ще отам в гдр закінчився.
І ти потім ще рік!! служив далі. Ще й в іншій частині. В учебці.
Не закопуй себе глибше...
Яка хер різниця для всіх тут присутніх
а - чому мене вивели (по закінченню 5 років служби за кордоном, чи вивели частину, чи перевели служити в іншу частину в Чечню)
б - я служив рік в чечні , чи 8 місяців( з листопада по серпень) чи 2 місяці з цих 8 був у Львові у відпустці+академічних відпустках і 6 місяців знаходився в Чечні
в - я повністю дослужив контракт прапорщика заключений на 5 років , чи за два місяці до закінчення контракту заявив замполіту що в його інтересах мене не чіпати і кинувши розрахункову книжку начфіну заявивши що є громадянином України - поїхав додаму...


От поясни мені
чим ці а/б/в уточнення якось впливають на те що я пишу 15 років?
Я розумію як би ти був моїм біографом і отримував гроші за уточнення
але ти просравши своє життя пробуєш знайти лайно в мене в задниці?
Так ти його там знайдеш , бо це його природлє місцезнаходження.

Лісом.
detroytred
 
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