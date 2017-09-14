budivelnik написав:Не закопуй себе глибше...
Яка хер різниця для всіх тут присутніх
а - чому мене вивели (по закінченню 5 років служби за кордоном, чи вивели частину, чи перевели служити в іншу частину в Чечню)
б - я служив рік в чечні , чи 8 місяців( з листопада по серпень) чи 2 місяці з цих 8 був у Львові у відпустці+академічних відпустках і 6 місяців знаходився в Чечні
в - я повністю дослужив контракт прапорщика заключений на 5 років , чи за два місяці до закінчення контракту заявив замполіту що в його інтересах мене не чіпати і кинувши розрахункову книжку начфіну заявивши що є громадянином України - поїхав додаму...
От поясни мені
чим ці а/б/в уточнення якось впливають на те що я пишу 15 років?
Я розумію як би ти був моїм біографом і отримував гроші за уточнення
але ти просравши своє життя пробуєш знайти лайно в мене в задниці?
Так ти його там знайдеш , бо це його природлє місцезнаходження.
Лісом.