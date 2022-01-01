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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:57
А КБ на коммуналку насчитывается только при условии оплаты через банковский додаток или и картой на сайте поставщика услуг тоже?
Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:22
Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:38
Додано: Суб 19 лип, 2025 00:01
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