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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:06

ех прийшов якийсь пуш про якусь акцію від банку а я його свайпанув і не знаю де тепер знайти, в додатку не знайшов історію (як напр. в Сенс додатку - все є...)

підкажіть будь ласка що це було?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:11

Re: Банк Глобус

Под карточкой, с левой стороны пимпочка типа блокнота. Левее надписи платежи в Глобал плюс
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 581
З нами з: 11.06.15
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  #<1 ... 178179180181
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