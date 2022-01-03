ех прийшов якийсь пуш про якусь акцію від банку а я його свайпанув і не знаю де тепер знайти, в додатку не знайшов історію (як напр. в Сенс додатку - все є...)
підкажіть будь ласка що це було?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 22:06
ех прийшов якийсь пуш про якусь акцію від банку а я його свайпанув і не знаю де тепер знайти, в додатку не знайшов історію (як напр. в Сенс додатку - все є...)
підкажіть будь ласка що це було?
Додано: Суб 02 сер, 2025 22:11
Re: Банк Глобус
Под карточкой, с левой стороны пимпочка типа блокнота. Левее надписи платежи в Глобал плюс
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