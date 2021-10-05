Буде корисно тим хто платить комуналку з Глобуса: Виведення кешбеку проводять по рахунку на наступний день. Вивів кешбек, авторизаційний залишок збільшився. Все в 0 витратив на комуналь- отримав овердрафт. Швиденько Сепом загасив- зникла червона строка. З'явилась: 'Погашення несанкціонованої заборгованості ". Думаю, що завтра зменшиться заборгованость на суму виведеного кешбеку.
lel написав:Буде корисно тим хто платить комуналку з Глобуса: Виведення кешбеку проводять по рахунку на наступний день. Вивів кешбек, авторизаційний залишок збільшився. Все в 0 витратив на комуналь- отримав овердрафт. Швиденько Сепом загасив- зникла червона строка. З'явилась: 'Погашення несанкціонованої заборгованості ". Думаю, що завтра зменшиться заборгованость на суму виведеного кешбеку.
Похоже, что до 17 часов, проводят день в день. В 12:50 вывел кешбек и сразу перевел на другую карту Глобуса.