Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 15:37

  valya написав:Искатель
У тому році додалась

У якому тому році?він же тільки в цьому році приєднався, декілька місяців як
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 22:28

  Искатель написав:У когось виходило додати картку Глобуса у програму Мастеркард Більше? Три спроби, жодної вдалої.

Так. І бали нараховуються
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:25

Re: Банк Глобус

Буде корисно тим хто платить комуналку з Глобуса:
Виведення кешбеку проводять по рахунку на наступний день.
Вивів кешбек, авторизаційний залишок збільшився. Все в 0 витратив на комуналь- отримав овердрафт. Швиденько Сепом загасив- зникла червона строка. З'явилась: 'Погашення несанкціонованої заборгованості ".
Думаю, що завтра зменшиться заборгованость на суму виведеного кешбеку.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 17:13

  lel написав:Буде корисно тим хто платить комуналку з Глобуса:
Виведення кешбеку проводять по рахунку на наступний день.
Вивів кешбек, авторизаційний залишок збільшився. Все в 0 витратив на комуналь- отримав овердрафт. Швиденько Сепом загасив- зникла червона строка. З'явилась: 'Погашення несанкціонованої заборгованості ".
Думаю, що завтра зменшиться заборгованость на суму виведеного кешбеку.

Похоже, что до 17 часов, проводят день в день. В 12:50 вывел кешбек и сразу перевел на другую карту Глобуса.Зображення
  #
