|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 сер, 2025 07:44
jeykoxc написав:
Хтось вже відкривав карту visa у глобусі?
А нахіба вона тут потрібна, просто цікаво?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6424
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1072 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:45
Оппа
прийшов пуш
ще 1 бєглєц від МС?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16743
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 1758 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:53
А як же МС Більше?
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6646
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
11
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|458
|272401
|
|
|2713
|1642385
|
|
|1564
|553503
|
|