Кажется, по ссылке ситуация не та же самая. Во-первых, насколько я понял, речь там о дебетовой карте, ибо по кредитной получить несанкционированный овердрафт гораздо сложнее, надо весь кредитный лимит исчерпать. Во-вторых, если дело было в тот же день, когда написан пост, то дело было в рабочую среду, а сегодня - воскресенье. Кстати, вывод кешбека таки провелся уже прямо в воскресенье, но в 18:02. Они там издеваются?
Подскажите на реальном примере. Накопилось кешбека 148 грн. В воскресенье 31 августа в 16:24 вывел кешбек. На балансе он, как всегда, моментально отобразился, но по счету провели в 18:02. Так вот, если бы я до 18:00 31 августа заплатил за использованный кредитный лимит на 148 грн меньше, рассчитывая, что оставшиеся 148 грн погасит кешбек, но кешбек провелся по счету в 18:02, то я бы вылетел из льготного периода? Или у Глобуса есть пара дополнительных подстраховочных минут после 18:00?
И вообще, у Глобуса имеет значение, провелся ли по счету вывод кешбека до 18:00? Или главное, во сколько нажал кнопку вывода кешбека, и если нажал в 16:24, то неважно, что провелся в 18:02, все равно засчитают как погашение до 18:00?
так реальный пример вам будет дорого стоить то Кто ж это добровольно захочет з грейса вылетать?!! А то, шо именно КБ у Шаромыги проводится по счету на сл. день известно давно.
Не, так я ж не предлагаю кому-то специально влететь. И сам не стал пробовать, заплатил полную сумму, видя, что в 17:50 ничего не привелось. Имел в виду, что, может, кому-то ранее не повезло попасться или не попасться на этом. Или, может, достоверно знает, как это работает. Ибо горячая линия по этому вопросу несёт полную ерунду. Насчёт следующего дня, так проводится все время в тот же день, но то несколько до 18:00, то в 18:02.
Колись гарячка повідомила, що вивід кешбеку проводиться в той же день до 18.00. Але я зазвичай виводжу зранку в останній день місяця і до 18.00 сума пільгового періоду змінюється. Про можливі додаткові +2-3хв після 18.00 не знаю...