Vorlon написав:С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка?
В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам...
Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...
Наврядли, на ВК пополнение СЭПом заходит с комисс 1% Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!
А если СЕП-нуть на счет Card Blanche Green Fund (самой карты нет), тоже комис 1%? Или Идея потом возьмёт свое при переводе на ВК или снятии по окончании? Горячка говорит нигде комиса не будет, но как на практике?
Vorlon написав:С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка?
В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам...
Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...
Наврядли, на ВК пополнение СЭПом заходит с комисс 1% Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!
А если СЕП-нуть на счет Card Blanche Green Fund (самой карты нет), тоже комис 1%? Или Идея потом возьмёт свое при переводе на ВК или снятии по окончании? Горячка говорит нигде комиса не будет, но как на практике?