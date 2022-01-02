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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 15:11
Nikstep написав: sens написав:
😊Новинка😊
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Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?
ні, це відносно новий депозит там і витягувати і забирати % у понеділок
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ksu
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:31
ksu написав: Nikstep написав: sens написав:
😊Новинка😊
Отримуйте відсотки *щотижня, щопонеділка*
Частіше ніж заробітну плату 😉
👉 *Ставка до 16% річних* + гарантований бонус 0,5%-2% 🎁
👉 Від 1 000,00 грн
👉 Від 3 міс до 40 міс
☎️ 0800501200
Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?
ні, це відносно новий депозит там і витягувати і забирати % у понеділок
Так а в чем прикол?
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Nikstep
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Додано: Вів 19 бер, 2024 00:32
Nikstep Базовий відсоток як порахувати, то виходить менший.. Але забирати те, що накапало можна щотижня
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AVolkov
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Додано: Вів 19 бер, 2024 00:34
Це все про один депозит якщо що
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AVolkov
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Додано: Вів 19 бер, 2024 00:38
candidat Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке
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AVolkov
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:24
1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
Раньше вообще вопрос было, сейчас не знаю но вряд ли сразу дадут 20К
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Nikstep
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
наскільки знаю, то комінбанк кредитує зараз саме юридичних осіб
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ksu
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Додано: Сер 20 бер, 2024 17:02
AVolkov написав:candidat
Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке
лучше конечно попытать удачу 🙂
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Minnie Mouse
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Додано: Сер 20 бер, 2024 17:03
lincoln2 написав:
підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?
думаю что процента не будет, саппорт как обычно захочет вам помочь
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Minnie Mouse
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Додано: Сер 20 бер, 2024 18:02
lincoln2 написав:
підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?
європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта
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