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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:58

lara_08
А, яснопонятно
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:45

Re: Комерційний Індустріальний Банк

підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
ksu
 
Повідомлень: 35
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:47

  ksu написав:підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?

Нельзя, на период военного положения и все такое
Nikstep
 
Повідомлень: 39
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:05

  ksu написав:підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?

Це таке написало? Через чат-бот мабуть можна, я там бачив щось таке
AVolkov
 
Повідомлень: 36
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:38

  ksu написав:підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?

тю, через саппорт поменяйте, я так сделала
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 43
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