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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:58
lara_08
А, яснопонятно
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:45
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
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ksu
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Додано: Суб 13 кві, 2024 17:47
ksu написав:
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
Нельзя, на период военного положения и все такое
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:05
ksu написав:
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
Це таке написало? Через чат-бот мабуть можна, я там бачив щось таке
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:38
ksu написав:
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
тю, через саппорт поменяйте, я так сделала
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