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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2024 11:18
Кто уже узнал - как действительно начисляют?
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la9
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Додано: Нед 23 чер, 2024 14:08
la9 написав:
Кто уже узнал - как действительно начисляют?
Я спрашивал на этой неделе в отделении - ответ: "Та или иная ставка действует на ВСЮ СУММУ". То есть если на карте <25К - на ВСЮ СУММУ начисляют 5%, если >25K - на ВСЮ СУММУ - 10%
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WallNutPen
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Додано: Пон 24 чер, 2024 09:44
la9
Да , начисляют..., ПРАВИЛЬНО начисляют...
Более того, за май %% выплатили 31 мая.
Ну, а как начислили %% за 31-е - по остатоку на начало дня? Или начисление за 31-е мая пойдет уже в след месяц?...
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Vatsyk
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Додано: Пон 24 чер, 2024 11:34
А как без комиссии выводить? Своя толкалка или чужая тянучка?
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la9
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Додано: Пон 24 чер, 2024 12:48
la9 написав:
А как без комиссии выводить? Своя толкалка или чужая тянучка?
чужая тянучка без комиссии...
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:12
la9 написав:
А как без комиссии выводить? Своя толкалка или чужая тянучка?
Сэп не рассматривали? С точки зрения финмонов для значительных сумм он выглядит более предпочтительным обезличенному р2р
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WallNutPen
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:21
WallNutPen написав: la9 написав:
А как без комиссии выводить? Своя толкалка или чужая тянучка?
Сэп не рассматривали? С точки зрения финмонов для значительных сумм он выглядит более предпочтительным обезличенному р2р
Пожалуйста:
"4.2.1.3 - з рахунків в національній валюті на рахунки відкриті в інших банках України (СЕП) - 1% мін. 25 грн"
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:33
WallNutPen написав: la9 написав:
Кто уже узнал - как действительно начисляют?
Я спрашивал на этой неделе в отделении - ответ: "Та или иная ставка действует на ВСЮ СУММУ". То есть если на карте <25К - на ВСЮ СУММУ начисляют 5%, если >25K - на ВСЮ СУММУ - 10%
Ну як би логічно все
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Pavlenko Borys
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:38
Pavlenko Borys написав: WallNutPen написав: la9 написав:
Кто уже узнал - как действительно начисляют?
Я спрашивал на этой неделе в отделении - ответ: "Та или иная ставка действует на ВСЮ СУММУ". То есть если на карте <25К - на ВСЮ СУММУ начисляют 5%, если >25K - на ВСЮ СУММУ - 10%
Ну як би логічно все
Так и должно было быть, на остаток
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Nikstep
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