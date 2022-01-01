RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 08:05

  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

Поки що так...
nord
 
Повідомлень: 533
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 10:46

  nord написав:
  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

Поки що так...

з якої це? з Дохідної картки без комісії ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1802 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 10:50

flysoulfly
  flysoulfly написав:
  nord написав:
  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

Поки що так...

з якої це? з Дохідної картки без комісії ?


... з депозитної
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 03.03.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:52

  vovareuckij написав:Кому-нибудь банк присылал смску обновить паспортные данные? Какой срок дают на это и что потом? Блокируют счета? Просто в моем городе нет их отделения, а ехать далеко?

досі тихо, не було такого
ksu
 
Повідомлень: 39
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:01

Re: Комерційний Індустріальний Банк

поясніть мені як це працюєЗображення
ksu
 
Повідомлень: 39
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 122, 123, 124
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1235 616051
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 01:43
flysoulfly
UGB еко банк країни 1 ... 126, 127, 128
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1276 260672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2024 21:41
flysoulfly
МТБ Банк 1 ... 25, 26, 27
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
261 236388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2024 21:04
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.