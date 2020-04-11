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Комерційний
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 08:05

  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

Поки що так...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 10:46

  nord написав:
  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

Поки що так...

з якої це? з Дохідної картки без комісії ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 10:50

flysoulfly
  flysoulfly написав:
  nord написав:
  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

Поки що так...

з якої це? з Дохідної картки без комісії ?


... з депозитної
Vatsyk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:52

  vovareuckij написав:Кому-нибудь банк присылал смску обновить паспортные данные? Какой срок дают на это и что потом? Блокируют счета? Просто в моем городе нет их отделения, а ехать далеко?

досі тихо, не було такого
ksu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:01

Re: Комерційний Індустріальний Банк

поясніть мені як це працюєЗображення
ksu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:55

  vovareuckij написав:Кому-нибудь банк присылал смску обновить паспортные данные? Какой срок дают на это и что потом? Блокируют счета? Просто в моем городе нет их отделения, а ехать далеко?

Мне нет, может прислали тем кто взял когда то кредитку и не юзает?
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:03

  ksu написав:поясніть мені як це працюєЗображення

Зображення
Якщо дуже коротко, то відповідь на скрині
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:18

Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього
ksu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:36

  ksu написав:Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього

Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
Pavlenko Borys
 
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