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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 08:05
Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
Поки що так...
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nord
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Додано: Вів 05 лис, 2024 10:46
nord написав: Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
Поки що так...
з якої це? з Дохідної картки без комісії ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 05 лис, 2024 10:50
flysoulfly
flysoulfly написав: nord написав: Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
Поки що так...
з якої це? з Дохідної картки без комісії ?
... з депозитної
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:52
vovareuckij написав:
Кому-нибудь банк присылал смску обновить паспортные данные? Какой срок дают на это и что потом? Блокируют счета? Просто в моем городе нет их отделения, а ехать далеко?
досі тихо, не було такого
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ksu
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:01
поясніть мені як це працює
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:55
vovareuckij написав:
Кому-нибудь банк присылал смску обновить паспортные данные? Какой срок дают на это и что потом? Блокируют счета? Просто в моем городе нет их отделения, а ехать далеко?
Мне нет, может прислали тем кто взял когда то кредитку и не юзает?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:18
Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього
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ksu
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:36
ksu написав:Pavlenko Borys
але написано ж що відсоток 0,01 всього
Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
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Pavlenko Borys
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