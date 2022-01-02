Кредитвест Банк

2XL написав:Що це означає? Наприклад відкриваєм конверт на 100к і тоді онлайн міняємо 50к і знімаємо без комісії? А тоді сам конверт знімаємо теж без чи вже з -0,5?
це означае что когда у вас закончится 100к гривневый депозит, а у постановы НБУ не закончится срок дии, то забрать тело с процентами (типа 103к) за один присест приезд не получится ибо выдача все те же 100к в сутки но 3к сможете отправить СЭПом
а конверт, хоть 100 хоть сколько на комис снятия не влияет, только депозит в гривне
2XL написав:Що це означає? Наприклад відкриваєм конверт на 100к і тоді онлайн міняємо 50к і знімаємо без комісії? А тоді сам конверт знімаємо теж без чи вже з -0,5?
це означае что когда у вас закончится 100к гривневый депозит, а у постановы НБУ не закончится срок дии, то забрать тело с процентами (типа 103к) за один присест приезд не получится ибо выдача все те же 100к в сутки но 3к сможете отправить СЭПом
а конверт, хоть 100 хоть сколько на комис снятия не влияет, только депозит в гривне
По гривні картка з норм тарифами, через додаток моно р2р і вирішуйте далі. Мене відсоток влаштовує, умови та обслуговування також
2XL написав:Що це означає? Наприклад відкриваєм конверт на 100к і тоді онлайн міняємо 50к і знімаємо без комісії? А тоді сам конверт знімаємо теж без чи вже з -0,5?
це означае что когда у вас закончится 100к гривневый депозит, а у постановы НБУ не закончится срок дии, то забрать тело с процентами (типа 103к) за один присест приезд не получится ибо выдача все те же 100к в сутки но 3к сможете отправить СЭПом
а конверт, хоть 100 хоть сколько на комис снятия не влияет, только депозит в гривне
По гривні картка з норм тарифами, через додаток моно р2р і вирішуйте далі. Мене відсоток влаштовує, умови та обслуговування також
[quote="5654516:cohan"] Отримував долари (депо). Касирка сказала, що є долари 2006 року і 1996 року. На виписану суму 2006 не вистачить. Запропонувала 3 варіанти: 1. Взяти решту 1996 року. 2. Взяти решту гривнею. 3. Переробити квитанцію, отримати 2006 року, а решту отримати іншим разом. Погодився на 3-й варіант. Нормальний підхід в даній ситуації. Перед цим хотів отримати в Приваті. Хотіли видати жахливим мотлохом. Про те, як вела себе касирка краще промовчу. Так що, є з чим порівняти.
cohan написав:Отримував долари (депо). Касирка сказала, що є долари 2006 року і 1996 року. На виписану суму 2006 не вистачить. Запропонувала 3 варіанти: 1. Взяти решту 1996 року. 2. Взяти решту гривнею. 3. Переробити квитанцію, отримати 2006 року, а решту отримати іншим разом. Погодився на 3-й варіант. Нормальний підхід в даній ситуації. Перед цим хотів отримати в Приваті. Хотіли видати жахливим мотлохом. Про те, як вела себе касирка краще промовчу. Так що, є з чим порівняти.
В банку всього 1 відділення. З цього треба починати. Євро завжди в наявності.