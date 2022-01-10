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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Нексент Банк

Нексент Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Нексент Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:23

  24589 написав:сумніваюсь шо воно їм потрібно. це стандартний потрібний банк для потрібних людей (і з вигляду банку – їх мало, зате великих)


Можливо, але було би цікаво подивитись на розвиток
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:53

  aanonimovic594 написав:
  24589 написав:сумніваюсь шо воно їм потрібно. це стандартний потрібний банк для потрібних людей (і з вигляду банку – їх мало, зате великих)


Можливо, але було би цікаво подивитись на розвиток


"Банк відмовився від розвитку роздрібного бізнесу в Україні у 2012 році. Також, у 2022-2024 роках через активні військові дії в Україні Банк відмовився від нарощування корпоративного кредитування. У зв'язку з цим, станом на 01 січня 2025 року має бізнес-модель, що спрямована на ефективне управління своєю поточною ліквідністю" - заявляє Банк.

Тож, коли побачите ознаки розвитку, маякніть будь-ласка. Поки що вони зайняті тим, що тримають 700 млн грн у депсертифікатах, 222 млн грн у ОВДП, а також піклуються про 10 найбільших клієнтів, які довірили банку 576 млн грн (99.13% від загальної суми депозитів)
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:00

  Navegantes написав:
  aanonimovic594 написав:
  24589 написав:сумніваюсь шо воно їм потрібно. це стандартний потрібний банк для потрібних людей (і з вигляду банку – їх мало, зате великих)


Можливо, але було би цікаво подивитись на розвиток


"Банк відмовився від розвитку роздрібного бізнесу в Україні у 2012 році. Також, у 2022-2024 роках через активні військові дії в Україні Банк відмовився від нарощування корпоративного кредитування. У зв'язку з цим, станом на 01 січня 2025 року має бізнес-модель, що спрямована на ефективне управління своєю поточною ліквідністю" - заявляє Банк.

Тож, коли побачите ознаки розвитку, маякніть будь-ласка. Поки що вони зайняті тим, що тримають 700 млн грн у депсертифікатах, 222 млн грн у ОВДП, а також піклуються про 10 найбільших клієнтів, які довірили банку 576 млн грн (99.13% від загальної суми депозитів)


Дякую, буду знати)
aanonimovic594
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