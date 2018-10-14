RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще один континент приєднався
до нафтового та сировинного...

Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 07:29

Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного...

Пропонуємо до обговорення:
Австралія підтримала нафтове та сировинне ембарго Росії.

Дивися повний текст
Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного ембарго Росії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97560
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 07:29

Так Австралия же ничего у России не покупала. Красавцы.
m12345oleg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 21.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 07:50

  m12345oleg написав:Так Австралия же ничего у России не покупала.

точно? -- из недавнего:
Viva Energy работает под брендом Shell в Австралии.
Тезисы Viva Energy:
2 партии сырой нефти российского происхождения были закуплены еще до спецоперации РФ на Украине и должны прибыть в Австралию в течение следующих 2 месяцев;
_hunter
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
SkyUp приєднався до сервісу SmartTicket
R2 » Нед 20 гру, 2020 15:15
1 246
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 15:15
leonid_mister
Коболєв приєднався до переговорів з МВФ
R2 » Нед 14 жов, 2018 15:58
3 837
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 08:31
Дикий не Дикий
В Україні відкрили "дочку" китайського нафтового гіганта
R2 » П'ят 27 жов, 2017 14:41
1 1226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 жов, 2017 14:41
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.