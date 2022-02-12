Компанія "Нова пошта" з 12 березня відновила відправлення відправлень за кордон, за винятком Молдови.
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\"Нова пошта\" відновила відправлення за кордон
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:04
"Нова пошта" відновила відправлення за кордон
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Дивися повний текст
\"Нова пошта\" відновила відправлення за кордон
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