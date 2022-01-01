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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
60%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:45

  Driver написав:Сегодня в кассе отказались принимать долларовые купюры:
- несколько синих в хорошем состоянии, но со штампами,
- серые (зелёные), слегка потёртые по линии сгиба, но явно не ветхие.
Попросил прогнать все купюры через счётную машинку - пропустило с первого раза (одну купюру со второго).

Напомните, плз, имеют ли право банки отказывать в этом случае?

Если не имеют, куда писать скаргу? Сначала в ГО банка? или сразу в НБУ?

1) Ні, якщо пропускає то не мають
2) можна зразу в НБУ, краще адресувати в НБУ і копію (так в пдф і пишіть: КОПІЮ: Голові Правління / Голові Департаменту Розбдрібного Бізнесу / Управління розгляду звернень клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ну далі ви мабуть знаєте, якщо то штовхніть
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:10

Re: Креді Агріколь Банк

Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Gost2013
 
Повідомлень: 240
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13

  Gost2013 написав:Скажите, если потянуть с Диджитал карты сторонним сервисом, Агриколь что-то свое спишет?
Спишет, 0.5%+5
Пробуйте СЕП, там може еще сработает по 5К без комис, а до 1К даже без ОТП
Amethyst
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