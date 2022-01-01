RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
9%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:56

не тримайте гроші в цьому банку

Без будь-якого попередження позбавили мене доступу до дит.депозиту який я відкрив. Після кількох спроб владнати це із їх CS сказали чекати 2034 року, коли дитина мусить приїхати в Україну, знати їх відділення і відкрити в них рахунок.
Жодного дистанційного обслуговування і ніяких гарантій що щось знову не зміниться в політиці такого банку - просто поповнюй всліпу і все
Ferd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.12.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 18:55

:oops: А де в них заховані окремi тарифи операцій через СА+ :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6047
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1943 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 19:06

  flysoulfly написав::oops: А де в них заховані окремi тарифи операцій через СА+ :?:


https://credit-agricole.ua/privatnym-kl ... 1481261814
https://credit-agricole.ua/storage/file ... -09-25.pdf
Navegantes
 
Повідомлень: 703
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:29

Купує банк "Львів"

... придбання дозволяє "Креді Агріколь" зміцнити свої позиції у Західній Україні, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі..."
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 23:13

Подобався цей банк Львів - тихо, спокійно. Завжди приємний курс валюти.
А тепер кінець.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
