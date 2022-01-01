|
|
|
Кристал Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:26
Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16090
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 02 бер, 2024 12:30
sens написав:
Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
Навіть з рахунку в застосунку не пускає - неактивний рахунок
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16090
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 02 бер, 2024 17:18
sens написав: sens написав:
Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
Навіть з рахунку в застосунку не пускає - неактивний рахунок
Щось розхотілось
"Вкладати свої гроші туди, де чиєсь серце".
-
nord
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 бер, 2024 22:38
Чи платить банк кешбек? Які умови?
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 бер, 2024 08:10
tarasum написав:
Чи платить банк кешбек? Які умови?
так https://tabfin.pp.ua/cashback/banks/
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16065
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 1580 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Суб 09 бер, 2024 12:51
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16090
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|191
|169997
|
|
|257
|139242
|
Суб 09 бер, 2024 12:51
sens
|
|236
|217764
|
|