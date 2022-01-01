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Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2024 01:21
tarasum написав: 1finanсier написав:
Шановне панство, є тут люди, які юзають кешбек цього банку? Він після операцій десь відібражається, чи як в деяких банках - кіт у мішку - лише у кінці/початку місяця виплачують, що самі нарахували?
Давно дивлюсь на банк,але поки не вирішив з ним співпрацювати. Нараховується кешбек тільки оффлайн оплати+абонка 10грн в місяць. На ринку є кращі пропозиції
дякую за відповідь
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1finanсier
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