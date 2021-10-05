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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 28 кві, 2023 11:12

  ricardo написав:
  Michael985 написав:Обслуживание плохое, из нормального в банке только мобильное приложение

І чим воно нормальне? Нажимаєш на картку, щоб глянути
CVC код і застосунок висне. На трьох смартфонах. Значить, глюк.


У меня таких проблем не было, но все может быть, может проблема в версии приложения, а может и действительно баг, как там сейчас не знаю, потому что пару недель назад закрыл карточку и приложение удалил.
Спросите у банка о вашей проблеме, если они найдут время и желание то даааже возможно ответят))
Michael985
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 10:03

Re: Львів Банк

Швидке та професійне обслуговування, ввічливий персонал аде хотілося б більше філій та банкоматів у віддалених районах Львова
Redhead
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 12:37

  Redhead написав:Швидке та професійне обслуговування, ввічливий персонал аде хотілося б більше філій та банкоматів у віддалених районах Львова

В Києві всього одне відділення на правому березі в центрі
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 16:18

  sens написав:
  Redhead написав:Швидке та професійне обслуговування, ввічливий персонал аде хотілося б більше філій та банкоматів у віддалених районах Львова

В Києві всього одне відділення на правому березі в центрі

віддалений район Львова :wink:
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 10:00

Re: Львів Банк

Яку максимальну суму можна обміняти в касі?
qwerty123456
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 11:41

  qwerty123456 написав:Яку максимальну суму можна обміняти в касі?

Любу,все залежить,що вас є для підтвердження як і в будь-якому банку України. Чому не ПОВ
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 21:17

Re: Львів Банк

  sens написав:Чому не ПОВ

Тому що таке враження що це питається якийсь бот)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 21:34

  nighthawk5 написав:
  sens написав:Чому не ПОВ

Тому що таке враження що це питається якийсь бот)

Не розумію коли люди платять більше і довго чекають. Сьогодні був у відділенні одного банку,так чув як постійний клієнт звертається спочатку до менеджера а потім в касу і благає повідомити коли курс буде хоч 37,45 ,бо жабенятко давить а мізок не може порахувати дебіт-кредіт. Який тут сьогодні був курс якщо здати карбованця 2006 року?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 22:07

Re: Львів Банк

  sens написав:бо жабенятко давить а мізок не може порахувати

Комусь давить, а хтось махнувши рукою платить комунальні в касі з комісією в 30 грн за платіж. Возмущатися можна обома категоріями)
Імхо, більшість ганяльщиків за курсом і так нічого толком не виграють, хіба від процесу дістануть якесь задоволення можливо.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 11:45

Доброго дня всім!
Хто відкривав в цьому банку конвертдепо - були якісь підводні камені?
sergii_naushenko
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