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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 кві, 2023 11:12
ricardo написав: Michael985 написав:
Обслуживание плохое, из нормального в банке только мобильное приложение
І чим воно нормальне? Нажимаєш на картку, щоб глянути
CVC код і застосунок висне. На трьох смартфонах. Значить, глюк.
У меня таких проблем не было, но все может быть, может проблема в версии приложения, а может и действительно баг, как там сейчас не знаю, потому что пару недель назад закрыл карточку и приложение удалил.
Спросите у банка о вашей проблеме, если они найдут время и желание то даааже возможно ответят))
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Michael985
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Додано: П'ят 19 тра, 2023 10:03
Швидке та професійне обслуговування, ввічливий персонал аде хотілося б більше філій та банкоматів у віддалених районах Львова
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Redhead
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Додано: П'ят 19 тра, 2023 12:37
Redhead написав:
Швидке та професійне обслуговування, ввічливий персонал аде хотілося б більше філій та банкоматів у віддалених районах Львова
В Києві всього одне відділення на правому березі в центрі
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sens
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Додано: Чет 25 тра, 2023 10:00
Яку максимальну суму можна обміняти в касі?
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qwerty123456
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Додано: Чет 25 тра, 2023 11:41
qwerty123456 написав:
Яку максимальну суму можна обміняти в касі?
Любу,все залежить,що вас є для підтвердження як і в будь-якому банку України. Чому не ПОВ
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sens
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Додано: Пон 29 тра, 2023 21:17
sens написав:
Чому не ПОВ
Тому що таке враження що це питається якийсь бот)
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nighthawk5
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Додано: Пон 29 тра, 2023 21:34
nighthawk5 написав: sens написав:
Чому не ПОВ
Тому що таке враження що це питається якийсь бот)
Не розумію коли люди платять більше і довго чекають. Сьогодні був у відділенні одного банку,так чув як постійний клієнт звертається спочатку до менеджера а потім в касу і благає повідомити коли курс буде хоч 37,45 ,бо жабенятко давить а мізок не може порахувати дебіт-кредіт. Який тут сьогодні був курс якщо здати карбованця 2006 року?
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sens
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Додано: Пон 29 тра, 2023 22:07
sens написав:
бо жабенятко давить а мізок не може порахувати
Комусь давить, а хтось махнувши рукою платить комунальні в касі з комісією в 30 грн за платіж. Возмущатися можна обома категоріями)
Імхо, більшість ганяльщиків за курсом і так нічого толком не виграють, хіба від процесу дістануть якесь задоволення можливо.
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nighthawk5
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:45
Доброго дня всім!
Хто відкривав в цьому банку конвертдепо - були якісь підводні камені?
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sergii_naushenko
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