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Львів Банк
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:15
Andey написав: Zochan написав:
2XL написав: Навіщо депозит у грн для зняття валюти без комісії?
Депозит у гривні непотрібний.
добре, яку тоді відкривати безкоштовну гривневу картку для цілей валютообміну? гривню ж треба завести якось.
чи цей обмін тільки у відліленні не через додаток?
майже у всіх банків де доступно такий обмін необхідно два рахунки, якщо комісія влаштовують то ок,якщо довподоби без комісії то морозите кошти на депозиті і отримуєте рахунки з безкоштовним зняттям,є виключення,такі як Укрексімбанк,але можна зробити віртуальну дві картки
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:22
про долар зрозуміло, що потрібен депозит щоб знімати потім без комісії.
А як щодо гривневої картки? чи обмін іде з гривневого поточного чи як?
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Andey
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:32
Andey написав:про долар зрозуміло, що потрібен депозит щоб знімати потім без комісії.
А як щодо гривневої картки? чи обмін іде з гривневого поточного чи як?
Якщо без депозиту: гривнева фізична картка 50грн. або безкоштовна віртуальна.
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Zochan
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Додано: Суб 25 лис, 2023 10:48
Zochan написав:
Andey написав:про долар зрозуміло, що потрібен депозит щоб знімати потім без комісії.
А як щодо гривневої картки? чи обмін іде з гривневого поточного чи як?
Якщо без депозиту: гривнева фізична картка 50грн. або безкоштовна віртуальна.
тобто один раз заплатити 50 грн за випуск грн картки і далі все безкоштовно, поповнення в касі, зняття в касі, нема платних СМС інформувань?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 10:51
Andey написав:тобто один раз заплатити 50 грн за випуск грн картки і далі все безкоштовно, поповнення в касі, зняття в касі, нема платних СМС інформувань?
Все безкоштовно (крім зняття).
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Zochan
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:36
Zochan написав:
Andey написав:тобто один раз заплатити 50 грн за випуск грн картки і далі все безкоштовно, поповнення в касі, зняття в касі, нема платних СМС інформувань?
Все безкоштовно (крім зняття).
нормально.
а по гривневій депозитці і поповнення і зняття через касу безкоштовне?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:13
Нагадайте, міняти онлайн на рахунок і переводити на депозитну, чи зразу на депозитну міняти?
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2XL
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:04
2XL написав:Нагадайте, міняти онлайн на рахунок і переводити на депозитну, чи зразу на депозитну міняти?
Зразу на депозитну міняти.
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Zochan
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Додано: Чет 30 лис, 2023 19:14
все дуже швидко оформили, поміняв в додатку, в касі отримав. правда білими доларами 2006 року, але прийнятної якості
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