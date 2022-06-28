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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 39404142

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:34

  Goodman написав:
  Bosstone написав:Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.


Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение.
могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою.
-----------------
Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО.
День пропав.


В чем проблема - еще нет денег и списков , второе - можно не вносить а просто получить через кассу в том же ПУМБ
приват вносит на счет на ура и без геморроя
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:49

  Goodman написав:
  Bosstone написав:Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.


Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение.
могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою.
-----------------
Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО.
День пропав.

А кто-нибудь пробовал получить через Пивденный или Укргаз? Поделитесь информацией.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:46

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  sens написав:второе - можно не вносить а просто получить через кассу в том же ПУМБ
приват вносит на счет на ура и без геморроя

ответ простой и короткий - пумба в другом городе , пока доберешся к получению виплат получишь жменю "пригласительних" . Сейчас как и в ковид - дистанционка наше все.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:56

  nord написав:
  Goodman написав:
  Bosstone написав:Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.


Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение.
могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою.
-----------------
Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО.
День пропав.

А кто-нибудь пробовал получить через Пивденный или Укргаз? Поделитесь информацией.
Читайте ветку не с последней страницы , вся инфа есть в ветке.
п.с. выплаты с 02.08.22.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:43

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

так а по какому курсу будут выплаты если ва с 21.07 то курс 36.5 нацбанка. почему все пишут по 29ть
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:46

  brainybird написав:так а по какому курсу будут выплаты если ва с 21.07 то курс 36.5 нацбанка. почему все пишут по 29ть

Потому что на дату ввода ВА… у валютных вкладчиков убыток 10 грн/1 долл.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:49

  brainybird написав:так а по какому курсу будут выплаты если ва с 21.07 то курс 36.5 нацбанка. почему все пишут по 29ть

АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ., А не с 21.07.2022
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:40

  brainybird написав:так а по какому курсу будут выплаты если ва с 21.07 то курс 36.5 нацбанка. почему все пишут по 29ть




...в таких делишках НБУ всегда в выиграше ;)
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  #<1 ... 39404142
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