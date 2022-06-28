Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Bosstone написав:Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.
Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение. могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою. ----------------- Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО. День пропав.
В чем проблема - еще нет денег и списков , второе - можно не вносить а просто получить через кассу в том же ПУМБ приват вносит на счет на ура и без геморроя
Bosstone написав:Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.
Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение. могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою. ----------------- Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО. День пропав.
А кто-нибудь пробовал получить через Пивденный или Укргаз? Поделитесь информацией.
Bosstone написав:Нажав на кнопку в приложении пумб онлайн можно послать запрос о наличии вас в списке банка на выплаты в момент запроса.
Говорил с пумбой на местах, если сумма значна, то попросят документи на потверждение. могут попросить, т к упор идет на взнос готивкою. ----------------- Попитка #2 , проверка по ИНН - ВИПЛАТ НЕ ЗНАЙДЕНО. День пропав.
А кто-нибудь пробовал получить через Пивденный или Укргаз? Поделитесь информацией.
Читайте ветку не с последней страницы , вся инфа есть в ветке. п.с. выплаты с 02.08.22.
Откуда инфа. Сам ФГВФЛ пишет что выплата начата сегодня https://www.fg.gov.ua/articles/51374-z- ... kladu.html З 26 липня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочинає відшкодування коштів вкладникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (далі – АТ «МЕГАБАНК») за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення.