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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 40414243

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:12

  WallNutPen написав:Поясните в чем именно выигрыш НБУ? Выплаты вообще-то делает ФГВФЛ - а он частью НБУ не является в принципе

НБУ, ФГВФО та Суботін належать масону Білу Гейтсу, який керує ними через чіпи. Очевидні ж факти.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:35

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Через ПУМБ повернули депозит. Договора на руках немає, але якщо правильно пам'ятаю суму депозита, то вийшло конвертували євро по курсу 31,32
Востаннє редагувалось 2bas в Вів 26 лип, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:38

  WallNutPen написав:
  Vadim_ написав:п.с. выплаты с 02.08.22.
Откуда инфа. Сам ФГВФЛ пишет что выплата начата сегодня https://www.fg.gov.ua/articles/51374-z- ... kladu.html


Да. Мне уже тоже пришло письмо, что "приходите - забирайте свои деньги".
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:53

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

А мне таксбанк прислал уведомление о выплатах,но мне с ними не хочется сотрудничать
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:16

Ребят,как я понял,выплата будет в одно время,независимо,текущий счёт или депозит,который ещё не закончился?Напишите,кто получит выплату по депозиту,который не закончился.
Scotch
 
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flysoulfly

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