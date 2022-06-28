Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 26 лип, 2022 13:12
WallNutPen написав:
Поясните в чем именно выигрыш НБУ? Выплаты вообще-то делает ФГВФЛ - а он частью НБУ не является в принципе
НБУ, ФГВФО та Суботін належать масону Білу Гейтсу, який керує ними через чіпи. Очевидні ж факти.
klug
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:35
Через ПУМБ повернули депозит. Договора на руках немає, але якщо правильно пам'ятаю суму депозита, то вийшло конвертували євро по курсу 31,32
Востаннє редагувалось
2bas
в Вів 26 лип, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.
2bas
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:38
Да. Мне уже тоже пришло письмо, что "приходите - забирайте свои деньги".
lubopytnaya
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:53
А мне таксбанк прислал уведомление о выплатах,но мне с ними не хочется сотрудничать
Анюта
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Додано: Вів 26 лип, 2022 15:16
Ребят,как я понял,выплата будет в одно время,независимо,текущий счёт или депозит,который ещё не закончился?Напишите,кто получит выплату по депозиту,который не закончился.
Scotch
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Додано: Вів 26 лип, 2022 15:51
Scotch написав:
Ребят,как я понял,выплата будет в одно время,независимо,текущий счёт или депозит,который ещё не закончился?
Напишите,кто получит выплату по депозиту,который не закончился.
У меня рядом ПУМБ, завтра утром зайду к ним - они мне всё разъяснят.
lubopytnaya
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Додано: Вів 26 лип, 2022 15:55
WallNutPen написав: Vadim_ написав:
п.с. выплаты с 02.08.22.
Откуда инфа. Сам ФГВФЛ пишет что выплата начата сегодня
https://www.fg.gov.ua/articles/51374-z- ... kladu.html
З 26 липня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочинає відшкодування коштів вкладникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (далі – АТ «МЕГАБАНК») за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення.
Это был ответ оператора горячки ФГВФО в начале июня .
п.с. Читайте ветку не с конца , там всё это есть.
п.п.с. если начали выплаты раньше то в чём зрада?, радоваться надо.
Vadim_
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Додано: Вів 26 лип, 2022 16:53
Вот и я уже думаю в ПУМБ обратиться,приват это жесть,достучаться никак ни по телефону ни по чату.Подскажите кто знает,как поговорить с приватом,может получится.
Анюта
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