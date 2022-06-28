Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

зробив запит
отримав негативну відповідь
звернувся до Фонду - вони стверджують що виплата здійснена у ПУМБ ( час збігається з оформленням завки у додатку )
Після 18 отримав у додаток - немає ІПН на виплату
в ішому підтвердили також
ПІДСУМОК - в додатку немає можливості ознайомитися з наявністю виплати та її суми , також неможливо обрати рахунок на виплату . Сьогодні ще зрозумів ще ПУМБ це не ПРИВАТБАНК , в хорошому сенсі .
Зранку вимушен знову телефонувати на лінію Фонда та не онлайн бути у віділленні ПУМБ
Дуже не приємно.