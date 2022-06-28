Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

brainybird написав:мне пришло смс из тассбанка что можно приходить
мне тоже пришло , работает тигипич с клиенской базой. вот тебе и персональние данние - просто взяли базу "своих" инн и конули на фонд - и на руках картина . ************ тас уже суету навел и волни в тазику "Шановні клієнти, звертаємо увагу на введення з 26.07.2022 нового тарифу за картками... https://tascombank.ua/news/do-uvagy-vla ... 0012c48243 Фактически позволяют внести средства для последующих покупки валюты и размещения их на депозите."
витянув гривні , занеси їх доларами та...... втрать на курс різницях. люди як гуси, тре щіпати по чуть, аби не гиготали
PS дзвонив 3700 - виплати є , кількість виплат по кількості вкладів. питали на яку карту кинути. Сервіс....
Мне тоже пришло СМС от ТАС , хотя никогда не был их клиентом п.с. в Привате без очереди и каких либо вопросов выдали лимит , это в крупном отделении, в мелком сказали под заказ на завтра, заказ можно сделать в П24.