Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

За дві виплати у різних банках можу онлайн проблеми не було з Приват
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:21
Додано: Чет 28 лип, 2022 12:34
Когда следующая очередь?[/quote]
С 2 августа.
п.с. Я в очереди.[/quote]
Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами. [/quote]
Уже, очереди нету. [/quote]
Получил сегодня без очереди в отделении Укргазбанка.
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:34
виплатили депозити, залишок карткового так і не виплатили - висить в тодо-додатку.
а як у ВАС?
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:57
Додано: Чет 28 лип, 2022 22:55
Мені щось підказує, що сума у застосунку оновитися ніяк й не могла і вже ніколи не зможе. Рахунки заблоковані, гроші виплачує не Мега, а Фонд. Хто і яким чином міг би відкрити опер. день та оновлювати баланси, а головне - для чого? Сам факт, що в застосунок ще й досі впускає - нонсенс.
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