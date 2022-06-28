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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 43444546

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:21

  klug написав:
  Scotch написав:Ребят,может кто-то подскажет.Можно ли дистанционно стать клиентом какого-то из банков-ПУМБ,Укргазбанк,Пивденний? 8)

ПУМБа та Газ вміють у Дію, але Газ глючить при кожній нагоді.

За дві виплати у різних банках можу онлайн проблеми не було з Приват
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:34

Когда следующая очередь?[/quote]
С 2 августа.
п.с. Я в очереди.[/quote]
Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами. :wink:[/quote]
Уже, очереди нету. :)[/quote]

Получил сегодня без очереди в отделении Укргазбанка.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:34

виплатили депозити, залишок карткового так і не виплатили - висить в тодо-додатку.
а як у ВАС?
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:57

  Goodman написав:виплатили депозити, залишок карткового так і не виплатили - висить в тодо-додатку.
а як у ВАС?

Сумма до 10 грн. не выплачивается
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:55

  lara_08 написав:
  Goodman написав:виплатили депозити, залишок карткового так і не виплатили - висить в тодо-додатку.
а як у ВАС?

Сумма до 10 грн. не выплачивается

Мені щось підказує, що сума у застосунку оновитися ніяк й не могла і вже ніколи не зможе. Рахунки заблоковані, гроші виплачує не Мега, а Фонд. Хто і яким чином міг би відкрити опер. день та оновлювати баланси, а головне - для чого? Сам факт, що в застосунок ще й досі впускає - нонсенс.
klug
 
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Вів 28 чер, 2022 21:58
flysoulfly

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