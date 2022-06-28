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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:21

  klug написав:
  Scotch написав:Ребят,может кто-то подскажет.Можно ли дистанционно стать клиентом какого-то из банков-ПУМБ,Укргазбанк,Пивденний? 8)

ПУМБа та Газ вміють у Дію, але Газ глючить при кожній нагоді.

За дві виплати у різних банках можу онлайн проблеми не було з Приват
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:34

Когда следующая очередь?[/quote]
С 2 августа.
п.с. Я в очереди.[/quote]
Я надеялся, что быстрее будет. В общем, я за Вами. :wink:[/quote]
Уже, очереди нету. :)[/quote]

Получил сегодня без очереди в отделении Укргазбанка.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:34

виплатили депозити, залишок карткового так і не виплатили - висить в тодо-додатку.
а як у ВАС?
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:57

  Goodman написав:виплатили депозити, залишок карткового так і не виплатили - висить в тодо-додатку.
а як у ВАС?

Сумма до 10 грн. не выплачивается
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:55

  lara_08 написав:
  Goodman написав:виплатили депозити, залишок карткового так і не виплатили - висить в тодо-додатку.
а як у ВАС?

Сумма до 10 грн. не выплачивается

Мені щось підказує, що сума у застосунку оновитися ніяк й не могла і вже ніколи не зможе. Рахунки заблоковані, гроші виплачує не Мега, а Фонд. Хто і яким чином міг би відкрити опер. день та оновлювати баланси, а головне - для чого? Сам факт, що в застосунок ще й досі впускає - нонсенс.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:02

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  klug написав:Мені щось підказує, що сума у застосунку оновитися ніяк й не могла і вже ніколи не зможе.

мені теж така думка є, але....
порівняв суми депозитів в договорах і те, що прилетіло по виплатах, то по виплатах прилетіли ще й відсотки. А цієї мікросуми не наблюдаю.
Напевно її з"їло на першому єтапі виплат. Фонд оптимізував.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:51

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение,две минуты оформление и сразу выплатили и ещё немножко больше,чем должны были,видимо проценты.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:55

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Анюта написав:Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение,две минуты оформление

для мужчин существенние ограничения в перемещении, дистанция - наше все.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:09

  Анюта написав:Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение

Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.
ricardo
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flysoulfly

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