Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:00
ricardo написав: Анюта написав:
Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение
Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.
Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:00
Raymond написав: ricardo написав: Анюта написав:
Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение
Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.
Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:22
Raymond написав:
в кого які роздуми
гратися в валюту та з валютою в банках - не на часі
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