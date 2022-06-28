Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:00
ricardo написав: Анюта написав:
Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение
Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.
Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
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Raymond
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:00
Raymond написав: ricardo написав: Анюта написав:
Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение
Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.
Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
binance
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sens
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:22
Raymond написав:
в кого які роздуми
гратися в валюту та з валютою в банках - не на часі
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Goodman
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:03
Goodman написав: Raymond написав:
в кого які роздуми
гратися в валюту та з валютою в банках - не на часі
Якщо вірите в ЗСУ тоді підтримай ринок
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Додано: Нед 07 сер, 2022 20:08
sens написав: Raymond написав: Анюта написав:
Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение
Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.
Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми.
Можна і під 20% (Альянс).
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nord
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:51
sens написав:
Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
binance
бінанс може накритися теж як біржа , але покриття немає(
чи сама крипта, чи сам банк платіж заблокує, чи хакери звиздануть.
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Raymond
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:55
nord написав:
Можна і під 20% (Альянс).
да, бачив, ще якийсь РВС банк теж пропонує на 3 міс під 20%-податок=16%
при такому девалі, інфляції і настанням осені, мені здається чистими 16% річнх на часі малувато.
Тим більше і далі прогнозується падіння грн.
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Raymond
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Додано: Вів 09 сер, 2022 22:34
Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
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demichh
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Додано: Вів 09 сер, 2022 22:47
demichh написав:
Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
Было так написано в назначении платежа Терміновий переказ (314292544010) Viplata perekazu PrivatMoney.
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larynya
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