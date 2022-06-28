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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 44454647

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:00

  ricardo написав:
  Анюта написав:Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение

Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.



Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:00

  Raymond написав:
  ricardo написав:
  Анюта написав:Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение

Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.



Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
binance
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:22

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Raymond написав:в кого які роздуми

гратися в валюту та з валютою в банках - не на часі
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:03

  Goodman написав:
  Raymond написав:в кого які роздуми

гратися в валюту та з валютою в банках - не на часі

Якщо вірите в ЗСУ тоді підтримай ринок
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 20:08

  sens написав:
  Raymond написав:
  Анюта написав:Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение

Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.

Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми.

Можна і під 20% (Альянс).
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:51

  sens написав:

Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми


binance

бінанс може накритися теж як біржа , але покриття немає(
чи сама крипта, чи сам банк платіж заблокує, чи хакери звиздануть.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:55

  nord написав:
Можна і під 20% (Альянс).



да, бачив, ще якийсь РВС банк теж пропонує на 3 міс під 20%-податок=16%
при такому девалі, інфляції і настанням осені, мені здається чистими 16% річнх на часі малувато.
Тим більше і далі прогнозується падіння грн. :(
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:34

Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 22:47

  demichh написав:Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?

Было так написано в назначении платежа Терміновий переказ (314292544010) Viplata perekazu PrivatMoney.
larynya
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 23:18

  demichh написав:Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?

якщо не секрет, навіщо?
Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.


Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50)
Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде :twisted:
Raymond
 
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