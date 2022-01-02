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Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Міжнародний Інвестиційний Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 10:57

Міжнародний Інвестиційний Банк

Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…

Міжнародний Інвестиційний Банк — український банк, створений в 2008 році.

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Архів теми
Міжнародний Інвестиційний Банк
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:33

  AlexSV написав:Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…


в турции хоть валюта и упала, все равно на жизнь что-то нужно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:26

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

яки прогнозы, шановне панство?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:00

  cohan написав:яки прогнозы, шановне панство?

по Труреччині чи по мібу ? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:55

  greenozon написав:
  cohan написав:яки прогнозы, шановне панство?

по Труреччині чи по мібу ? :)


ну, у Турции вряд ли собственник скоро сменится )
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:20

  cohan написав:
  greenozon написав:
  cohan написав:яки прогнозы, шановне панство?

по Труреччині чи по мібу ? :)


ну, у Турции вряд ли собственник скоро сменится )


про КХ думали теж...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:22

Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...
Alexkievukraine
 
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