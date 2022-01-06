RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Міжнародний
Інвестиційний Банк

Міжнародний Інвестиційний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 11:14

  candidat написав:Сегодня с утра никто не заходил на сайт банка?
Не пойму, что это было. Перешёл с сайта Фонда, так открылось что-то такое непонятное, на вид вроде бы сайт МИБа, но все тексты такие, как будто их с русского на украинский переводил первоклассник-двоечник.
А сейчас зашёл, так вроде всё нормально

Дуже мало інформації про банк Roshen
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18133
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:14

Надійний Банк

https://www.unian.ua/society/poroshenko ... 12712.html

Порошенко купив за донати українців облігацій на 156 мільйонів під 30% власного прибутку, - експерт

Народний депутат Петро Порошенко через свій банк вклав в облігації 156 млн грн, які українці донатили в його фонд. З них він заробить 50 млн грн неоподаткованого прибутку, - пише експерт Валентин Гладких з посиланням на фінансові документи купівлі облігацій.

Експерт зазначає, що Петро Порошенко заробить з донатів українців 50 млн грн. завдяки високим відсоткам прибутку та банківській комісії, оскільки операція проводиться через Міжнародний інвестиційний банк, що належить Порошенку.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18133
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:54

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

Уточніть, будь ласка, з тих кто тут мав заробітні проєкти, як зараз користуєтесь, бо наразі із-за персональних санкцій на Петра Порошенко, йому вимкнули платіжні системи всі, тобто карток "віза" нема, перевели до іншого банку чи як взагалі?
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 22.07.25
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:41

  aanonimovic594 написав:Уточніть, будь ласка, з тих кто тут мав заробітні проєкти, як зараз користуєтесь, бо наразі із-за персональних санкцій на Петра Порошенко, йому вимкнули платіжні системи всі, тобто карток "віза" нема, перевели до іншого банку чи як взагалі?

власне порох і МІБ це різні структури. на МІБ жодних санкцій не було. клієнтом не є і не хочу, але 99% шо картки Visa працюють
24589
 
Повідомлень: 222
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PUnder і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 178, 179, 180
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1796 774851
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лип, 2025 00:44
novichok
Нексент Банк 1, 2
Annet_ » Сер 18 тра, 2016 19:38
19 7844
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 23:43
24589
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 19, 20, 21
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
207 128563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 23:33
24589

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.