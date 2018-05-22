|
|
|
Мотор-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:48
Богуслаєв потрапив в 10 пакет санкцій ЄС.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 6011
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:20
Країна має знати своїх героїв
і клієнти банку теж
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14771
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 1394 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:22
Здесь из клиентов только сотрудники Мотор Сич
Зарплатный проект вот и весь профиль банка
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2305
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:28
greenozon написав:
Країна має знати своїх героїв
і клієнти банку теж
и таких мразей, влиятельных и опасных, - тысячи у нас. Везде.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1604
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|169
|79148
|
|
|3
|2594
|
|
|899
|740461
|
|