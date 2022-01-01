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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:25

Re: Мотор-Банк

можна зробити картку дитині (16років) ?
Лара
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:05

Re: Мотор-Банк

Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???
ihorsic
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:32

  ihorsic написав:Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???

Пару місяців назад було норм. Новими, прям з пачки
Hemi
 
Повідомлень: 221
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 23:10

  Hemi написав:
  ihorsic написав:Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???

Пару місяців назад було норм. Новими, прям з пачки

нові вже закінчились
J
 
Повідомлень: 5949
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 309 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:59

Re: Мотор-Банк

Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути
ihorsic
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:07

  ihorsic написав:Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути

Ну якщо крутанути то враховуючи шлейф який тягнеться за банком надійність тут приблизно така як зіграти вул "руську" рулетку заклавши в барабан 3 патрони залишивши через одне місце порожнім. Тоді крутанути і зробити один постріл. Якщо повезе - то все буде гаразд. Ну а як ні, то ні. ;)
Alien
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 12.01.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 710 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:59

  ihorsic написав:Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути

Ходят слухи шо мотору ограничили прём депозитов, если слухи окажутся правдой, то крутнуть можно будет тока ручку их двери
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3001
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 591 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:16

  deneg net написав:
  ihorsic написав:Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути

Ходят слухи шо мотору ограничили прём депозитов, если слухи окажутся правдой, то крутнуть можно будет тока ручку их двери

Мне сегодня в отделении сказали, что пока есть ограничения на приём, т.е намекнули по хорошему не стоит открывать дело.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7034
З нами з: 13.09.09
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  #<1 ... 3456
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