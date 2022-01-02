МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:46
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Додано: Вів 03 гру, 2024 11:31
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Подякували: 6 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:24
Хтось пробував сьогодні відкривати депозит у дрдатку? Цікаво, у всіх так - "щось пішло не так, зверніться у відділення або у підтримку"?
1finanсier
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Додано: Суб 21 гру, 2024 12:58
Було раніше від них повідомлення про технічні роботи...
arkavs
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:50
arkavs написав:
Було раніше від них повідомлення про технічні роботи...
та то ж начебто стосовно їхніх банкоматів. А депозит так і не дає відкрити...
1finanсier
Повідомлень: 999
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Додано: Суб 21 гру, 2024 15:25
Попробуйте открыть на меньшую сумму, чем на карте. Может ещё не провелись все деньги по счету.
Или бывает проблема в округлении итоговой суммы
arkavs
Повідомлень: 538
З нами з: 11.06.15
Подякував: 856 раз.
Подякували: 52 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:28
arkavs написав:
Попробуйте открыть на меньшую сумму, чем на карте. Может ещё не провелись все деньги по счету.
Или бывает проблема в округлении итоговой суммы
Дякую, буду пробувати
1finanсier
Повідомлень: 999
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:05
1finanсier написав:Хтось пробував сьогодні відкривати депозит у дрдатку? Цікаво, у всіх так - "щось пішло не так, зверніться у відділення або у підтримку"?
Було таке: коли пробував відкривати депозит на суму з копійками (вибивало помилку). Коли вказав без копійок, відкрило успішно.
Zochan
Повідомлень: 1172
З нами з: 22.10.14
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Додано: Чет 26 гру, 2024 08:08
Zochan написав: 1finanсier написав:Хтось пробував сьогодні відкривати депозит у дрдатку? Цікаво, у всіх так - "щось пішло не так, зверніться у відділення або у підтримку"?
Було таке: коли пробував відкривати депозит на суму з копійками (вибивало помилку). Коли вказав без копійок, відкрило успішно.
Дізнався на горячці - через атаку на реєстри зараз не відривають поки що депозити онлайн.
1finanсier
Повідомлень: 999
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:05
1finanсier написав: Zochan написав: 1finanсier написав:Хтось пробував сьогодні відкривати депозит у дрдатку? Цікаво, у всіх так - "щось пішло не так, зверніться у відділення або у підтримку"?
Було таке: коли пробував відкривати депозит на суму з копійками (вибивало помилку). Коли вказав без копійок, відкрило успішно.
Дізнався на горячці - через атаку на реєстри зараз не відривають поки що депозити онлайн.
тобто деповалютообмін на 200Кгрн можна навіть не планувати...
it's no good ©
(
https://youtu.be/_-QPvffO1gs?si=01mTvXQVHG8y8n0Z
)
flysoulfly
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